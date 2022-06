Serginho: "Scudetto Milan? Lavoro impressionante di Pioli e lo staff. A Theo manca un po' di equilibrio per essere il top"

MilanNews.it

Intervistato a Sky Sport, Serginho ha parlato così dello scudetto vinto dal Milan: "Credo che la vittoria è stata costruita da uno staff. Pioli è un ottimo allenatore, ma anche un gestore e questo conta molto di più di avere qualità tecniche e tattiche. Con tutto lo staff ha fatto lavoro impressionante, era difficile credere che il Milan vincesse lo scudetto, c'erano squadre più qualificate del Milan e nessuno si aspettava che uscissero Kalulu, Calabria, Tonali e Leao. E' stato un lavoro forte della parte esterna, complimenti a Pioli, Massara e Maldini".

Su Theo: "Theo ha una grande qualità offensiva, è ancora in crescita. Quest'anno è cresciuto ancora, gli basta ancora un po' di equilibrio per diventare il numero uno al mondo. Con lo scudetto cresce la fiducia, qualità tecnica e tattica e in poco tempo può ambiare a diventare il migliore in Europa".