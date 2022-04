Serie A, 33^ giornata: le quote di Milan e Inter

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Quattro gol fatti nelle ultime sei partite di campionato oltre a due pareggi consecutivi con Bologna e Torino. Il Milan, sempre capolista in Serie A, inizia a mostrare un po' di fiato corto e domani sera, tra le mura amiche di San Siro, deve ritrovare gol e tre punti se vuole allontanare i cugini dell'Inter, staccati di soli due punti ma con una gara da recuperare. I rossoneri, per gli esperti Sisal, partono favoriti a 1,33 contro il Genoa offerto a 10 mentre il pareggio è dato a 5,00. I rossoblù di Blessin sono reduci da due sconfitte consecutive e vedono la salvezza allontanarsi di più a ogni giornata che passa. Nonostante le difficoltà in fase offensiva, Giroud e compagni potrebbero ritrovare la via del gol visto che l'Over, a 1,75, si fa preferire all'Under, a 1,95. Maignan ha chiuso la porta visto che, in campionato, non subisce reti da 5 gare: il Genoa che non segna al portierone francese si gioca a 1,72. All'andata Junior Messias fu grande protagonista con una doppietta: ripetersi domani sera, di fronte al suo pubblico, pagherebbe 15 volte la posta. Blessin spera che Mattia Destro, 9 gol in stagione, faccia valere la legge dell'ex visto che al Milan ha già segnato in 5 occasioni: un'altra rete è in quota a 4,25. Vola invece al Picco l'Inter che sembra aver ritrovato il ritmo dei giorni migliori. I nerazzurri, secondo gli esperti Sisal, vedono i tre punti a 1,30 rispetto al 10 dello Spezia padrone di casa con il pareggio in quota a 5,50. L'Inter, tra l'altro, non ha mai perso contro lo Spezia: 6 successi e un pareggio per la formazione di Inzaghi. Un rigore, a 2,75, non è da escludere così come un consulto del VAR da parte del direttore di gara, ipotesi offerta a 3,50. Dopo tre gare a secco, Edin Dzeko ha ritrovato la via del gol contro il Verona e non vuole certo fermarsi. L'attaccante bosniaco ha pochi rivali nel gioco aereo e così un gol di testa è in quota a 6,00. Daniele Verde è stato, finora, l'uomo in più degli spezzini come dimostrano i 6 gol e 4 assist in campionato. Il numero 10 bianconero vuole far esultare nuovamente il Picco visto che la settima rete stagionale è data a 5,00. (ANSA).