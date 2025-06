Serie A all'estero: ipotesi Australia per Milan-Como a febbraio

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Milan-Como potrebbe disputarsi a Perth, in Australia. L'ipotesi è al vaglio della Lega Serie A, che ha ricevuto diverse proposte dall'estero per ospitare l'incontro in calendario il prossimo 8 febbraio (valido per la 24esima giornata del campionato 2025/26). San Siro in quella data è occupato per i Giochi di Milano-Cortina.

Per rendere possibile la trasferta australiana, che rappresenterebbe la prima volta in cui una gara di un campionato viene disputata all'estero, serve tuttavia il via libera della Fifa. Lo scorso ottobre la federazione internazionale ha istituito un gruppo di lavoro per aggiornare le norme relative alle gare di campionato da disputare all'estero e una decisione definitiva è attesa nei prossimi mesi. (ANSA).