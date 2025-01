Serie A, Bologna-Roma 2-2: Dovbyk pareggia all'ultimo respiro

Non è bastata la vittoria nel derby per ribaltare tutto. La Roma non è più in grado di vincere in trasferta: parlano i fatti, lo gridano soprattutto i numeri vista la 17esima partita senza successi lontano dall'Olimpico in tutte le competizioni. L'ultimo acuto ad aprile, in casa dell'Udinese, poi solo pareggi e sconfitte. Dovbyk ha salvato la squadra di Ranieri in pieno recupero, su calcio di rigore, non sono mancate le proteste in casa Bologna per la scelta di Abisso. I rossoblù giocano un buon calcio ma escono con un punto, i giallorossi la riprendono all'ultimo. Ma quelli europei restano soltanto sogni.

Ritmi serrati

Ranieri ha voluto dare fiducia all’undici sceso in campo nel derby, Italiano ha mandato in campo Dallinga al posto di Castro, con Dominguez pronto a colpire sulla sinistra. I padroni di casa hanno ricominciato da dove avevano lasciato, un modo per riannodare i fili dopo il ko interno col Verona. L’attaccante olandese ha dato il via al match cercando di sorprendere Svilar, attento sul proprio palo. I capitolini hanno invece faticato nel creare occasioni, nei primi 25 minuti si sono viste soltanto un paio di trame in mezzo al campo.

La Roma si è affidata alle spalle larghe di Dovbyk, cercato spesso sulle verticalizzazioni. Alla prima vera occasione utile gli ospiti hanno sfiorato la rete del vantaggio, Skorupski - ex di turno - si è superato sulla conclusione di Paredes, poi ha bloccato senza troppi patemi il colpo di testa ravvicinato dell’ucraino. L’occasione più ghiotta è capitata sui piedi di Paulo Dybala al 34’, l’argentino defilato sulla destra ha praticamente calciato in curva senza inquadrare lo specchio della porta.

Secondo tempo

La partita si è stappata nel giro di pochi minuti: Saelemaekers, dallo spigolo destro, si è accentrato sorprendendo Skorupski, ingannato dal rimbalzo. Ma i giallorossi, in avanti per cercare subito la seconda rete, sono stati raggiunti dal Bologna due minuti più tardi, con Dallinga abile a sfruttare il pallone di Odgaard. Cinque minuti più tardi la squadra di Italiano ha messo la freccia grazie al calcio di rigore assegnato ai padroni di casa per un fallo di mano di Kone in area: dal dischetto ci ha pensato Ferguson a firmare la rete del sorpasso. Nel finale Dovbyk ha pareggiato i conti.