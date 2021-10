Serie A, capienza al 75%. La Stampa: "Ma ai club non basta: appello al governo"

Da domani la Serie A tornerà per la prima volta ad accogliere il 75% dei tifosi all'interno degli stadi. La Stampa al suo interno dedica nell'edizione odierna uno spazio a questo argomento, sottolineando però come i club non siano del tutto soddisfatti e continuino a chiedere il 100%, possibile probabilmente dal derby di Milano del 7 novembre. Stop ai limiti, in realtà fittizi, ma le società insistono: l'appello al governo per non perdere terreno economico nei confronti degli altri campionati.