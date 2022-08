Serie A, clamorosa papera di Radu e la Fiorentina vince all'ultimo. La Lazio rimonta il Bologna

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Sono da poco terminate le prime due gare di questa domenica di Serie A. A Firenze, la Fiorentina ha vinto 3-2 all'ultimo secondo contro la neopromossa Cremonese che ha rischiato il colpaccio in inferiorità numerica. I viola ringraziano il portiere della Cremonese Ionut Radu, autore di un clamoroso errore all'ultimo secondo del match. Per la squadra di Italiano in gol Bonaventura e Jovic a cui avevano risposto Okerere e Bianchetti. La Lazio invece ha vinto in rimonta contro il Bologna: Arnautovic ha portato avanti i felsinei dopo che il nuovo portiere biancoceleste Maximiano è stato espulso dopo appena 6 minuti di gioco. Nel secondo tempo Immobile e un autogoal di De Silvestri hanno regalato i 3 punti a Sarri.