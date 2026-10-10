Serie A, l’Inter vince e torna in testa: la classifica aggiornata

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Oggi alle 20:36News
di Francesco Finulli
Di seguito la classifica aggiornata dopo Inter-Parma.

In seguito alla vittoria dei nerazzurri contro il Parma di Gilardino, questa è la classifica aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA DOPO 5 GIORNATE

1. Inter 16 (6)
2. Roma 13 (5)
3. Lazio 13 (5)
4. Cagliari 12 (4)
5. Milan 11 (5)
6. Frosinone 10 (5)
7. Juventus 10 (5)
8. Como 10 (5)
9. Napoli 7 (5)
10. Sassuolo 7 (5)
11. Lecce 6 (5)
12. Atalanta 6 (5)
13. Udinese 4 (5)
14. Torino 4 (5)
15. Parma 4 (6)
16. Monza 4 (5)
17. Genoa 4 (6)
18. Fiorentina 4 (6)
19. Bologna 2 (5)
20. Venezia 0 (5)