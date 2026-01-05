Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha 12 punti in più di un anno fa

Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo 18 giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno 12 punti in più (la squadra di Allegri ha ora una gara in meno e quindi il confronto è stato fatto con le prime 17 giornate della Serie A 2024/25). Ecco il dato squadra per squadra:

*Inter 39 punti (+2 rispetto alla Serie A 2024/25)

*Milan 38 (+12)

*Napoli 37 (-1)

Juventus 33 (+1)

Roma 33 (+13)

*Como 30 (+15)

*Bologna 26 (-5)

Atalanta 25 (-16)

Lazio 24 (-11)

Sassuolo 23 (in Serie B)

Torino 23 (+3)

Udinese 22 (-2)

Cremonese 21 (in Serie B)

*Parma 18 (+3)

Cagliari 18 (+4)

*Lecce 17 (+1)

Genoa 15 (-4)

*Hellas Verona 12 (-3)

Fiorentina 12 (-23)

Pisa 12 (in Serie B)

* Una partita in meno Confronto con le prime 17 giornate della Serie A 2024/25