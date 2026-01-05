Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha 12 punti in più di un anno fa

di Enrico Ferrazzi

Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo 18 giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno 12 punti in più (la squadra di Allegri ha ora una gara in meno e quindi il confronto è stato fatto con le prime 17 giornate della Serie A 2024/25). Ecco il dato squadra per squadra:

*Inter 39 punti (+2 rispetto alla Serie A 2024/25)
*Milan 38 (+12)
*Napoli 37 (-1)
Juventus 33 (+1)
Roma 33 (+13)
*Como 30 (+15)
*Bologna 26 (-5)
Atalanta 25 (-16)
Lazio 24 (-11)
Sassuolo 23 (in Serie B)
Torino 23 (+3)
Udinese 22 (-2)
Cremonese 21 (in Serie B)
*Parma 18 (+3)
Cagliari 18 (+4)
*Lecce 17 (+1)
Genoa 15 (-4)
*Hellas Verona 12 (-3)
Fiorentina 12 (-23)
Pisa 12 (in Serie B)

* Una partita in meno Confronto con le prime 17 giornate della Serie A 2024/25