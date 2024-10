Serie A, Como-Lazio 1-5: biancocelesti straripanti al Sinigaglia

Vola la Lazio di Marco Baroni. La squadra capitolina passa anche a Como e si porta momentaneamente al terzo posto in classifica insieme a Fiorentina e Atalanta; al Sinigaglia decidono le reti di Castellanos (doppietta), Pedro, Patric e Tchaouna, inutile il gol - splendido - del temporaneo 1-2 firmato da Mazzitelli.

Un episodio sblocca poco prima della mezzora una partita fino a quel momento molto equilibrata e priva di emozioni: Dossena allarga vistosamente il braccio, il rigore è nettissimo (anche se a Pairetto serve l'aiuto del VAR) e permette a Castellanos di tornare a esultare dopo un mese di astinenza. Gli ospiti prendono coraggio e sfruttano le amnesie dei lariani: l'ottavo assist stagionale di Tavares è per Pedro, che batte Audero grazie anche a una impercettibile deviazione dello sfortunato Dossena.

L'inizio della seconda frazione sembra confermare la superiorità dei ragazzi di Baroni ma all'improvviso il Como torna in partita. La rete - la più bella della serata - porta la firma di Luca Mazzitelli: rovesciata alla Rooney, da posizione molto difficile, e nuova linfa per la formazione di casa; il forcing si spegne però subito, dopo l'espulsione - ingenua - di Braunoder e nemmeno il rosso comminato a Tavares poco più tardi impensierisce la Lazio. Patric sfrutta l'ennesimo calcio piazzato a ristabilisce il doppio vantaggio, prima del poker firmato da Castellanos e del sigillo finale di Tchaouna. Gli assist portano la firma di Dia e Lazzari, entrati nella ripresa e simboli di una squadra in cui tutti stanno rendendo al massimo.