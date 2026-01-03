Serie A, doppio pari pomeridiano: la classifica aggiornata

vedi letture

Sono terminate entrambe 1-1 le sfide Genoa - Pisa e Sassuolo - Parma. Dopo la vittoria di ieri sera del Milan sul Cagliari e del Como sul l'Udinese alle 12:30, arrivano i primi due pareggi di questa 18° giornata. Entrambe le squadre di casa sono passate in vantaggio grazie ai gol rispettivamente di Thorstvedt e Colombo ma si sono fatte raggiungere, entrambe nel primo tempo, dalle proprie avversarie. Punti che quindi non smuovono di molto la classifica per queste quattro squadre, classifica che recita cosi:

LA CLASSIFICA

1. Milan 38 (17)

2. Inter 36 (16)

3. Napoli 34 (16)

4. Roma 33 (17)

5. Juventus 32 (17)

6. Como 30 (17)

7. Bologna 26 (16)

8. Lazio 24 (17)

9. Sassuolo 23 (18)

10. Udinese 22 (18)

11. Atalanta 22 (17)

12. Cremonese 21 (17)

13. Torino 20 (17)

14. Cagliari 18 (18)

15. Parma 18 (17)

16. Lecce 16 (16)

17. Genoa 15 (18)

18. Hellas Verona 12 (16)

19. Pisa 12 (18)

20. 9 (17)