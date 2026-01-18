Serie A, ecco come cambia la classifica dopo le partite del pomeriggio

di Niccolò Crespi

In attesa delle sfide delle 18.00 tra Torino e Roma ma soprattutto di Milan-Lecce, in programma stasera alle 20.45, questa la classifica aggiornata:

SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 49

Milan 43*

Napoli 43

Roma 43*

Juventus 39

Como 34*

Atalanta 32

Bologna 30

Lazio 28*

Udinese 26

Torino 23*

Sassuolo 23

Parma 23

Cremonese 22é

Cagliari 22

Lecce 17*

Fiorentina 17

Pisa 14

Verona 13*

Una gara in meno *