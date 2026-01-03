Serie A, fischi a Torino per la Juve. La classifica aggiornata

News
di Andrea La Manna

Non va oltre il pari la Juve di Spalletti nel match casalingo contro il Lecce. Una bella Juve nel primo tempo che però passa clamorosamente in svantaggio in seguito ad un errore di Cambaiso che consegna la palla a Banda che fa 0-1. Nel secondo tempo la riprende subito la Juve con McKennie e spreca clamorosamente dal dischetto con David che si fa parare il rigore concessogli da Yildiz. Niente da fare per i bianconeri che sprecano l'occasione di allungare su una competitor per la Champions visto il big match di stasera tra Atalanta e Roma. Vediamo la classifica aggiornata: 

LA CLASSIFICA 
1. Milan 38 (17)
2. Inter 36 (16)
3. Napoli 34 (16)
4. Roma 33 (17)
5. Juventus 33 (18)
6. Como 30 (17)
7. Bologna 26 (16)
8. Lazio 24 (17)
9. Sassuolo 23 (18)
10. Udinese 22 (18)
11. Atalanta 22 (17)
12. Cremonese 21 (17)
13. Torino 20 (17)
14. Cagliari 18 (18)
15. Parma 18 (17)
16. Lecce 17 (17)
17. Genoa 15 (18)
18. Hellas Verona 12 (16)
19. Pisa 12 (18)
20. 9 (17)