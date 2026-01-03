Serie A, fischi al Marassi per il Genoa: è 1-1 contro il Pisa

Un punto a testa per Genoa e Pisa che, al termine di una bella partita, non si fanno male e ottengono un punto a testa. Dopo la forte partenza dei gialloblu che si sono portati in vantaggio grazie al gol del solito Lorenzo Colombo, i toscani acciuffano il pareggio nel finale di primo tempo con il gol di Leris. Secondo tempo con occasioni da una parte e dall'altra che però non si concretizzano in rete e di fatto sanciscono il pareggio tra la squadra di De Rossi e di Gilardino.

Il Genoa, prossimo avversario del Milan, si porta a 15 punti in classifica a +3 dal Verona 18° che però ha due partite in meno. La prossima partita come detto, i gialloblu saranno ospiti del Milan a San Siro giovedì 8 alle 20:45. Un punto che non fa fare balzi in avanti al Pisa che rimane al penultimo posto con 12 punti, a -3 proprio dagli avversari di oggi. La prossima partita i nerazzurri giocheranno in casa contro il Como.

TABELLINO

GENOA - PISA 1-1

15' Lorenzo Colombo

38' Mehdi Leris