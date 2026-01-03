Serie A, fischi al Marassi per il Genoa: è 1-1 contro il Pisa
Un punto a testa per Genoa e Pisa che, al termine di una bella partita, non si fanno male e ottengono un punto a testa. Dopo la forte partenza dei gialloblu che si sono portati in vantaggio grazie al gol del solito Lorenzo Colombo, i toscani acciuffano il pareggio nel finale di primo tempo con il gol di Leris. Secondo tempo con occasioni da una parte e dall'altra che però non si concretizzano in rete e di fatto sanciscono il pareggio tra la squadra di De Rossi e di Gilardino.
Il Genoa, prossimo avversario del Milan, si porta a 15 punti in classifica a +3 dal Verona 18° che però ha due partite in meno. La prossima partita come detto, i gialloblu saranno ospiti del Milan a San Siro giovedì 8 alle 20:45. Un punto che non fa fare balzi in avanti al Pisa che rimane al penultimo posto con 12 punti, a -3 proprio dagli avversari di oggi. La prossima partita i nerazzurri giocheranno in casa contro il Como.
TABELLINO
GENOA - PISA 1-1
15' Lorenzo Colombo
38' Mehdi Leris
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan