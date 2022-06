Serie A, fra Mondiali e vacanze natalizie il campionato si fermerà per oltre un mese e mezzo

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

La Serie A 2022/2023 osserverà una pausa di circa 52 giorni per via del Mondiale in Qatar (che si svolgerà dal 18 novembre al 21 dicembre) e per le vacanze natalizie. Con l’Italia non qualificata per la rassegna iridata, il nostro campionato si fermerà dal 13 novembre 2022 (ultima giornata di campionato prima dello stop) fino a inizio gennaio 2023. Si ripartirà appunto col turno infrasettimanale del 3-4-5 gennaio come previsto dal calendario.