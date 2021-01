Il Milan ha eguagliato la sua miglior serie senza sconfitta fuori casa in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (ovvero dalla stagione 1994/95): 16 match di fila, tra settembre 2003 e aprile 2004. Non solo: i rossoneri hanno eguagliato anche la striscia più lunga di partite esterne in gol nella sua storia in campionato: 19 gare tra marzo 1992 e aprile 1993.