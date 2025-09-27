Serie A, gli arbitri della 5^ giornata: Milan-Napoli a Chiffi
E' stato designato l'arbitro per Milan-Napoli, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A Enilive in programma domenica sera alle 20.45 a San Siro: a dirigere il match sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova.
Ecco la squadra arbitrale al completo:
Arbitro: CHIFFI
Assistenti: MELI-ALASSIO
IV uomo: MARINELLI
VAR: MARINI
AVAR: DOVERI
DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI
Data: domenica 28 settembre 2025
Ora: 45
Stadio: San Siro, Milano
TV: DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Di Gennaro: "Con Rabiot il Milan ha portato il livello del centrocampo a quello del Napoli, acquisendo forza ed esperienza"
Buffon: "Modric si sta esprimendo alla grande. Con una partita alla settimana può disputare una bellissima stagione"
2 Pioli non ci sta: "Tutti quelli che ho incontrato mi hanno incitato e mostrato rispetto, anche se oggi non sono felici dei risultati"
3 Filippo Terracciano non manca mai: cinque partite su cinque da titolare per una difesa che non subisce gol
Luca SerafiniPerdonate Conte, non perdonate Sala. E basta con Maignan! Cosa cambia Leao. La storia di Michele
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Perché difendo il soldato Gimenez. No allo stadio è tradire Milano
Carlo PellegattiIl Milan della personalità, del divertimento, dello spettacolo! Le grandi intuizioni del mercato. Dopo il closing... sapremo!
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
