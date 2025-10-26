Serie A, i risultati dell'ottava giornata di campionato finora
MilanNews.it
Di seguito i risultati dell'ottavo turno di Serie A finora.
VENERDÌ
Milan-Pisa 2-2
7' Leao (M), 59' Cuadrado rig. (P), 86' Nzola (P), 93' Athekame (M)
SABATO
Parma-Como 0-0
Udinese-Lecce 3-2
16' Karlstrom (U), 36' Davis (U), 13' st Berisha (L), 43' st Buksa (U), 50' st N'Dri (L)
Napoli-Inter 3-1
33' rig. De Bruyne (N), 9' st McTominay (N), 14' st rig. Calhanoglu (I), 22' st Anguissa (N)
Cremonese-Atalanta 1-1
78’ Vardy (C), 84’ Brescianini (A)
MN - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Pulisic. Recupero stimato in 3 settimane
