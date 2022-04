© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli crea e disfa in casa dell'Empoli. Al Castellani i partenopei di Luciano Spalletti compiono un suicidio clamoroso, andando in vantaggio per 2-0 al 53' e facendosi rimontare in otto minuti dall'80': è 3-2 per i toscani. Al Dall'Ara, invece, Bologna ed Udinese non vanno oltre al 2-2.