Serie A, il calendario prima della sosta del Milan: si chiude in casa con la Fiorentina

Siamo entrati nell'ultimo mese di questa concentratissima parte di campionato, così organizzata per fare spazio al primo Mondiale giocato in autunnno inoltrato della storia. I rossoneri nei prossimi 30 giorni, in campionato, giocheranno 6 partite a cui si aggiungeranno le gare decisive per il passaggio agli ottavi di Champions contro Dinamo e Salisburgo. Questo il calendario dei rossoneri per il prossimo mese di Serie A.

Verona-MILAN, 16/10

MILAN-Monza, 22/10

Torino-MILAN, 30/10

MILAN-Spezia, 5/11

Cremonese-MILAN, 8/11

MILAN-Fiorentina, 13/11