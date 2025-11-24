Serie A, il Como strapazza il Torino: termina 5-1

Oggi alle 22:50
di Niccolò Crespi
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Torino-Como 1-5 in un posticipo della 12/a giornata del campionato di Serie A. A segno per gli ospiti Addai (36' e 52), Ramon (71'), Nico Paz (76') e Baturina (86'). Granata in gol su rigore con Vlasic (47'). (ANSA).