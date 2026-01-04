Serie A, il Napoli sbanca l’Olimpico: 0-2 convincente alla Lazio

È appena terminata la partita delle 12:30 tra Lazio e Napoli. All'Olimpico la squadra di Antonio Conte ha vinto e convinto con una Lazio che non è mai stata pericolosa e non ha mai dato l'impressione di poter fare male agli azzurri. Ospiti che partono fortissimo e al 13' passano in vantaggio con il gol di Spinazzola. Al 32' arriva anche il raddoppio di Rrahmani che insacca a rete di testa dagli sviluppi di una punizione. Secondo tempo senza altre emozioni se non per due momenti di grande tensione tra i giocatori in campo, uno dei quali ha portato alla doppia espulsione diretta di Marusic e Mazzocchi. Da segnalare poi un'altra espulsione, avvenuta in precedenza a quella appena descritta, per i biancocelesti a Noslin per somma di ammonizioni. Nel finale una traversa di Guendouzi ha negato la possibilità agli uomini di Sarri di poter provare a intimorire il Napoli nel recupero.

IL TABELLINO

LAZIO - NAPOLI 0-2

13' Leonardo Spinazzola

32' Amir Rrahmani

81' esp. Noslin

88' esp. Marusic e Mazzocchi