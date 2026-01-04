Serie A, il Napoli torna a -1: la classifica aggiornata

Vince e convince il Napoli di Antonio Conte che si sbarazza di una Lazio troppo poco consistente per impensierire gli azzurri. Parte fortissimo il Napoli che alla mezz'ora del primo tempo era già in vantaggio di due gol grazie alle reti di Rrahmani e Spinazzola. Nella ripresa poche emozioni se non per due momenti di grande nervosismo, uno dei quali ha portato all'espulsione diretta di Mazzocchi e Marusic. Napoli che con questi 3 punti si porta a 37 in classifica, superando momentaneamente l'Inter e tornando a -1 dal Milan capolista. Questa la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

1. Milan 38 (17)

2. Napoli 37 (17)

3. Inter 36 (16)

4. Roma 33 (17)

5. Juventus 33 (18)

6. Como 30 (17)

7. Bologna 26 (16)

8. Lazio 24 (18)

9. Sassuolo 23 (18)

10. Udinese 22 (18)

11. Atalanta 22 (17)

12. Cremonese 21 (17)

13. Torino 20 (17)

14. Cagliari 18 (18)

15. Parma 18 (17)

16. Lecce 17 (17)

17. Genoa 15 (18)

18. Hellas Verona 12 (16)

19. Pisa 12 (18)

20. 9 (17)