Serie A, il programma completo della 22^ giornata: oggi in campo l'Inter
MilanNews.it
Archiviata la sfida casalinga vinta contro il Lecce, il Milan si prepara per la difficile trasferta di Roma, in programma domenica sera alle 20.45 all'Olimpico. Di seguito, ecco il programma completo della 22^ giornata:
VENERDI' 23 GENNAIO
Inter-Pisa 20.45
SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 15.00
Fiorentina-Cagliari 18.00
Lecce-Lazio 20.45
DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 12.30
Atalanta-Parma 15.00
Genoa-Bologna 15.00
Juventus-Napoli 18.00
Roma-Milan 20.45
LUNEDI' 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45
