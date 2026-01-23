Adrien Rabiot protagonista del nuovo numero di Sportweek, in edicola domani

Come ogni sabato, in edicola domani ci sarà l'appuntamento con Sportweek, il settimanale a tema sport della Gazzetta dello Sport. Come annunciato dai profili social della rivista, il protagonista di domani sarà Adrien Rabiot, centrocampista del Milan che ha cambiato letteralmente il volto del centrocampo rossonero dando anche una dimensione diversa a livello di mentalità a tutto il reparto, insieme a Luka Modric. Pupillo di Max Allegri e voluto fortemente dal tecnico, il francese ci ha messo veramente poco a fare breccia nel cuore del tifo milanista.

Nel presentare la copertina di domani, Sportweek ha parafrasato il titolo di un noto film che presto avrà anche un sequel: "Il Diavolo veste Rabiot". Sui propri canali social, poi, il settimanale ha aggiunto qualche riga di presentazione del numero e del suo protagonista principale in copertina: "Adrien Rabiot, il Duca di Milano. L’elegante centrocampista francese, diventato un pilastro del nuovo Milan, aggiunge un nuovo capitolo alla nobile storia dei francesi in rossonero".