Diego Coppola a un passo dal Paris FC: accordo con il giocatore, si tratta col Brighton

Nel corso degli ultimi giorni, in ottica Milan, come rinforzo difensivo, era stato valutato anche il nome del difensore Diego Coppola, calciatore classe 2003 che nel corso dell'ultima estate, dopo due ottime stagioni all'Hellas Verona, è stato ceduto a titolo definitivo al Brighton, in Premier League, per un totale di 11 milioni di euro. Il calciatore ha ottenuto solamente 9 presenze stagionali, poco più di 500 minuti tra campionato e coppe nazionali, e ha intenzione di andare a giocare nella seconda parte dell'anno.

Per questo motivo, come riporta Tuttomercatoweb.com, il giocatore ha trovato l'accordo totale con il Paris FC, la seconda squadra della capitale francese che da quest'anno ha raggiunto la Ligue 1. Al momento va trovata l'intesa tra i due club: i francesi spingono per il prestito secco. Nel contempo il calciatore era stato offerto ad alcuni club italiani, tra cui il Milan che però non aveva approfondito la questione. Più forte invece la candidatura della Fiorentina che però è stata superata dai parigini.