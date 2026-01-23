Romano: "Ottimismo crescente, assoluto e totale del Milan sul rinnovo di Maignan"

Mike Maignan e il Milan vedono lo striscione del traguardo. Dopo mesi di incertezze e anche tensioni, da dopo l'estate in avanti è stato un continuo rifiorire dei rapporti tra club rossonero ed entourage del capitano e portiere milanista: oggi siamo veramente a un passo dal rinnovo del contratto fino al 2031. Un tema che è stato affrontato anche da Fabrizio Romano, esperto di mercato, nel video pubblicato sul suo canale YouTube nel corso della mattinata di oggi.

Il commento di Fabrizio Romano: "Ottimismo crescente, assoluto e totale del Milan sul rinnovo di Mike Maignan. Ribadisco quanto ho raccontato da inizio gennaio: l'ottimismo non solo del Milan ma anche di chi è vicino a Mike e ai suoi procuratori. Le cifre restano confermate: non sono 5.7 milioni più bonus ma invece sono 5 milioni fissi più due di bonus. Si aspettano gli ultimi passaggi, il Milan mantiene il suo totale ottimismo: il club ha fatto un lavoro importante per trattenere Mike Maignan, crede di aver fatto uno sforzo a livello economico e di rapporti, nel rimettere insieme i pezzi l'estate scorsa. Oggi il Milan vede il traguardo ed è stato molto bravo a ricostruire il rapporto tecnico e umano".