Tanti auguri a Ruben Loftus-Cheek: l'inglese compie 30 anni!

Giornata di festeggiamento per Ruben Loftus-Cheek che oggi celebra il suo compleanno! Un traguardo importante per il centrocampista inglese che raggiunge i 30 anni di età, cifra tonda. L'ex Chelsea sta vivendo, quest'anno, la sua terza stagione con la maglia del Milan, un'esperienza che gli ha sicuramente ravvivato la carriera nel primo anno anche se con fasi e momenti alterne nelle due successive.

In totale Ruben Loftus-Cheek con la maglia del Milan ha collezionato un totale di 91 presenze, realizzando complessivamente 11 gol. Con il Diavolo ha vinto una Supercoppa Italiana, quella della passata stagione eliminando la Juventus in semifinale e l'Inter in finale in rimonta.

Tanti auguri Ruben!