Capello promuove i rossoneri: "Il Milan oggi ha uno spirito. Max ci ha lavorato parecchio"

Il big match tra Roma e Milan, insieme a quello tra Juve e Napoli, colorerà e accenderà il 22° turno del campionato di Serie A Enilive questa domenica: le due partite arriveranno una in fila all'altra e saranno di un'importanza monumentale per le stagioni di tutte e quattro le squadre coinvolte. Un grande doppio ex rossonero e giallorosso come Fabio Capello, che ha fatto la storia soprattutto da tecnico milanista, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport per offrire il suo punto di vista sulla sfida di domenica sera.

Il commento di Fabio Capello sulla vittoria contro il Lecce che ha allungato la striscia di risultati utili consecutivi in Serie A a 20: "Un grande risultato, frutto proprio del lavoro psicologico dell'allenatore sul gruppo. Il Milan oggi ha uno spirito, per questo riesce a recuperare anche quelle partite in cui non fa benissimo dal punto di vista del gioco o va sotto nel punteggio. Penso che Max abbia lavorato parecchio su questo aspetto e la sola sconfitta con la Cremonese alla prima in 21 giornate ne è la prova".