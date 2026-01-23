Cena amarcord in centro a Milano: Galliani, Sheva e Braida insieme

vedi letture

Una cena amarcord ieri sera in centro a Milano, nel ristorante Casa Cipriani in zona Palestro. Hanno avuto modo di incontrarsi dei veri e propri pezzi di storia rossonera, amici di una vita. Era presente lo storico amministratore delegato Adriano Galliani, da questa stagione uscito anche dal Monza e che era stato vicino a un ritorno in rossonero; c'era Ariedo Braida, che con Galliani ha lavorato fianco a fianco nel Milan negli anni di Silvio Berlusconi; c'era poi Andriy Shevchenko, centravanti rossonero del Milan di Carletto Ancelotti, che ha conservato un legame speciale con i suoi ex direttori.

Una cena all'insegna dell'amicizia e del legame che il Milan ha creato e che le persone hanno portato avanti negli anni, ma anche un'occasione - sicuramente - per poter aprire il ricco libro dei ricordi, che queste tre figure hanno saputo scrivere nei meravigliosi anni passati tra San Siro e soprattutto Milanello a inseguire vittorie e record.