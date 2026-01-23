Milan e Pulisic, appuntamento in primavera per un rinnovo "alla Leao"

I rinnovi di contratto sono sempre un tema molto caldo in casa Milan. Le energie della dirigenza negli ultimi mesi, dopo il prolungamento di contratto di Alexis Saelemaekers, si sono concentrate tutte sulla trattativa per assicurarsi il futuro di Mike Maignan, portiere e capitano della squadra rossonera. Come emerge in queste ultime ore, anche l'ultimo ostacolo delle commissioni agli agenti è stato superato e presto Milan ed entourage del giocatore definiranno l'accordo in via ufficiale.

Il prossimo sulla lista del quarto piano di Casa Milan è un altro top player rossonero, Christian Pulisic. Al momento l'americano gode di un contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo automatico al 2028 in favore del club. Da via Aldo Rossi, dunque, possono stare relativamente tranquilli ma dal momento che scottature passate hanno insegnato a muoversi per tempo, oggi il QS sottolinea che in primavera il Milan avvierà le trattative con Pulisic, per blindarlo a lungo termine. Per lui è previsto un rinnovo di contratto "alla Leao", ovvero da miglior giocatore della rosa quale sta dimostrando di essere.