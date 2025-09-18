Serie A, il programma completo della 4^ giornata: Milan a Udine, c'è il derby di Roma

Dopo la vittoria contro il Bologna il Milan è atteso alla seconda trasferta della Serie A 25/26: la squadra di Max Allegri nel weekend va ad Udine e probabilmente, come annunciato dallo stesso tecnico, lo farà senza Rafael Leao.

Si riporta di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie A:

19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN

20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN

20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN

20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY

21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN

21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN

21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN

21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY

21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN

22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY