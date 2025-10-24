Serie A, il programma completo della 8ª giornata: oggi in campo il Milan, domani due big match
MilanNews.it
Il programma del prossimo turno completo: Milan prima squadra in campo questa sera:
VENERDÌ 24/10
ore 20,45, Milan-Pisa
SABATO 25/10
ore 15, Parma-Como
ore 15, Udinese-Lecce
ore 18, Napoli-Inter
ore 20.45, Cremonese-Atalanta
DOMENICA 26/10
ore 12.30, Torino-Genoa
ore 15, Verona-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Roma
ore 18, Fiorentina-Bologna
ore 20.45, Lazio-Juventus
