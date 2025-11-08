Serie A, il programma dell'undicesima giornata: Milan in campo stasera, chiudono Inter e Lazio

Oggi alle 07:12News
di Niccolò Crespi

Questo il programma completo dell'undicesimo turno di Serie A: stasera in campo il Milan.

VENERDÌ
Pisa-Cremonese 1-0

SABATO
Como-Cagliari 15.00
Lecce-Verona 15.00
Juventus-Torino 18.00
Parma-Milan 20.45

DOMENICA
Atalanta-Sassuolo 12.30
Bologna-Napoli 15.00
Genoa-Fiorentina 15.00
Roma-Udinese 18.00
Inter-Lazio 20.45