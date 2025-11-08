Serie A, la classifica aggiornata dopo l'anticipo del venerdì sera
DI SEGUITO LA CLASSIFICA AGGIORNATA
CLASSIFICA
1. Napoli 22 punti (10)
2. Inter 21 (10)
3. Milan 21 (10)
4. Roma 21 (10)
5. Bologna 18 (10)
6. Juventus 18 (10)
7. Como 17 (10)
8. Lazio 15 (10)
9. Udinese 15 (10)
10. Cremonese 14 (11)
11. Atalanta 13 (10)
12. Sassuolo 13 (10)
13. Torino 13 (10)
14. Cagliari 9 (10)
15. Lecce 9 (10)
16. Pisa 9 (11)
17. Parma 7 (10)
18. Genoa 6 (10)
19. Hellas Verona 5 (10)
20. Fiorentina 4 (10)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
