Serie A, il programma della 5^ giornata: oggi alle 15.00 la prima partita

di Niccolò Crespi

Si riporta di seguito il programma della quinta giornata di Serie A: Milan in campo domenica sera contro il Napoli:

27/09/2025 Sabato 15.00 Como-Cremonese DAZN
27/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Atalanta DAZN
27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter DAZN/SKY
28/09/2025 Domenica 12.30 Sassuolo-Udinese DAZN
28/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Fiorentina DAZN
28/09/2025 Domenica 15.00 Roma-Verona DAZN
28/09/2025 Domenica 18.00 Lecce-Bologna DAZN/SKY
28/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Napoli DAZN
29/09/2025 Lunedì 18.30 Parma-Torino DAZN
29/09/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Lazio DAZN/SKY