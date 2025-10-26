Serie A, il programma di giornata. Pioli ospita il Bologna, chiude Lazio-Juventus

Serie A, il programma di giornata. Pioli ospita il Bologna, chiude Lazio-Juventus
Oggi alle 07:24News
di Manuel Del Vecchio

Di seguito il programma odierno della domenica di Serie A

DOMENICA
Torino-Genoa 12.30
Hellas Verona-Cagliari 15.00
Sassuolo-Roma 15.00
Fiorentina-Bologna 18.00
Lazio-Juventus 20.45

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Napoli 18*
2. Milan 17*
3. Inter 15*
4. Roma 15
5. Bologna 13
6. Como 13*
7. Juventus 12
8. Udinese 12*
9. Atalanta 12*
10. Cremonese 11*
11. Sassuolo 10
12. Lazio 8
13. Cagliari 8
14. Torino 8
15. Parma 7*
16. Lecce 6*
17. Hellas Verona 4
18. Pisa 4
19. Fiorentina 3
20. Genoa 3
* una partita in più