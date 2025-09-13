Serie A, il programma odierno: due big match clamorosi! Orari e dove vederli

Oggi alle 07:11News
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito il programma della terza giornata di Serie A:

13/09/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Parma DAZN
13/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Inter DAZN
13/09/2025 Sabato 20.45 Fiorentina-Napoli DAZN/SKY
14/09/2025 Domenica 12.30 Roma-Torino DAZN
14/09/2025 Domenica 15.00 Atalanta-Lecce** DAZN
14/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Udinese DAZN
14/09/2025 Domenica 18.00 Sassuolo-Lazio DAZN/SKY
14/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Bologna DAZN
15/09/2025 Lunedì 18.30 Verona-Cremonese DAZN
15/09/2025 Lunedì 20.45 Como-Genoa DAZN/SKY