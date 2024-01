Serie A: infortunati, squalificati e indisponibili: chi salterà la 19^ giornata

Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 19^ giornata - Tempi di recupero approssimativi

Atalanta

Infortunati: Toloi (da valutare per la Roma), El Bilal Touré (rientro a fine gennaio), Hateboer (rientro a fine gennaio), Adopo (assente contro la Roma)

Indisponibili: Lookman (Coppa d'Africa)

Squalificati: nessuno

Bologna

Infortunati: Karlsson (indisponibile per il Genoa), Soumaoro (dovrebbe rientrare a febbraio), Ndoye (recupero previsto per metà febbraio)

Indisponibili: El Azzouzi (Coppa d'Africa)

Squalificati: Ferguson

Cagliari

Infortunati: Lapadula (2 settimane di stop), Shomurodov (probabile rientro febbraio), Pavoletti (in forte dubbio per Lecce), Prati (in forte dubbio per Lecce), Jankto (in forte dubbio per Lecce), Desogus (due settimane), Rog (probabile rientro in primavera)

Indisponibili: Luvumbo e Mutandwa (Coppa d'Africa)

Squalificati: nessuno

Empoli

Infortunati: Pezzella (rientro a metà gennaio), Bastoni (rientro a fine gennaio), Bereszynski (out con il Milan), Guarino (out con il Milan), Kovalenko (in dubbio con il Milan)

Squalificati: Cacace

Fiorentina

Infortunati: Castrovilli (da definire, marzo), Dodò (marzo), Nico Gonzalez (fine gennaio), Sottil (fine gennaio)

Indisponibili: Kouame (Coppa d’Africa)

Squalificati: nessuno

Frosinone

Infortunati: Oyono (out contro il Monza, può tornare a metà gennaio), Baez (out contro il Monza, rientro da definire), Kalaj (rientro da definire)

Squalificati: nessuno

Genoa

Infortunati: Thorsby (out contro il Bologna, può tornare contro il Torino)

Squalificati: nessuno

Hellas Verona

Infortunati: Dawidowicz (a rischio contro l'Inter), Saponara (a rischio contro l'Inter)

Squalificati: nessuno

Inter

Infortunati: Cuadrado (aprile)

Squalificati: nessuno

Juventus

Infortunati: Alex Sandro (rientro metà gennaio), Kean (rientro metà gennaio), De Sciglio (rientro a febbraio).

Squalificati: Locatelli

Altro: Pogba (sospeso per doping), Fagioli (squalificato per scommesse)

Lazio

Infortunati: Luis Alberto e Immobile (out per Udine)

Squalificati: nessuno

Lecce

Infortunati: Dermaku (out fino al termine della stagione), Sansone (out contro il Cagliari, può tornare per la Lazio)

Indisponibili: Touba, Rafia e Banda (Coppa d'Africa)

Squalificati: nessuno

Milan

Infortunati: Sportiello (possibile rientro con la Roma), Thiaw (febbraio-marzo), Tomori (febbraio-marzo), Kalulu (febbraio-marzo), Caldara (fine gennaio), Pellegrino (possibile rientro con la Roma), Pobega (maggio), Krunic (possibile rientro con la Roma), Okafor (possibile rientro con la Roma)

Indisponibili: Bennacer (Coppa d’Africa), Chukwueze (Coppa d’Africa)

Squalificati: nessuno

Monza

Infortunati: Caprari (6 mesi)

Indisponibili: Machin (Coppa d'Africa)

Squalificati: Gomez (2 anni), Maric (1 giornata), Palladino (1 giornata)

Napoli

Infortunati: Meret (rientro metà febbraio), Natan (rientro metà febbraio), Olivera (rientro inizio febbraio), Politano (in forse per il Torino), Demme (in forse per il Torino.

Indisponibili: Osimhen e Anguissa (Coppa d’Africa)

Squalificati: nessuno

Roma

Infortunati: Abraham (rientro fine gennaio), Kumbulla (rientro con Atalanta o Lazio), Smalling (rientro febbraio).

Indisponibili: Aouar e Ndicka (Coppa d’Africa)

Squalificati: nessuno

Salernitana

Infortunati Ochoa (può rientrare col Napoli), Kastanos (può rientrare in 2-3 settimane), Pirola (rientro a febbraio) e Bohinen

Indisponibili: Coulibaly, Dia e Cabral (Coppa d'Africa)

Squalificati: nessuno

Sassuolo

Infortunati: Obiang (rientro a fine gennaio), Racic (rientro a febbraio), Vina (rientro a febbraio), Defrel (rientro a metà gennaio)

Squalificati: nessuno

Torino

Infortunati: Schuurs (stagione finita), Zima (in dubbio per il Napoli)

Squalificati: nessuno

Udinese

Infortunati: Davis (gennaio), Deulofeu (da definire), Ebosse (aprile 2024), Bijol (fine febbraio 2024) , Zemura (metà gennaio), Vivaldo Semedo (fine gennaio).

Squalificati: nessuno