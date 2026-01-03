Serie A, Juve deludente allo Stadium, solo 1-1 contro il Lecce

Non va oltre il pari la Juventus di Spalletti nel match casalingo contro il Lecce. Apre le danze propio la squadra salentina che, dopo un primo tempo in cui ha subito completamente gli attacchi bianconeri, passa in vantaggio nel recupero del primo tempo con il gol di Banda che scarta il regalo consegnatogli da Cambiaso. Nella ripresa la riprende subito la Juve con McKennie dopo lo sviluppo di un'azione del solito Yildiz, il migliore tra i suoi, e al 66' arriva la sliding door: calcio di rigore per la Juventus. Sul pallone va il 10 che però lo cede al suo compagno David, a secco in campionato dal 24 agosto. Il 30 della Juve tira con un mezzo pallonetto e si fa clamorosamente parare il rigore. Tanti attacchi della Juve che però si frema sul palo di Ylidiz al 94' e spreca 2 punti che sulla carta erano più che fattibili. La Juventus si porta a 33 punti in classifica e rischia questa sera di uscire dalla zona Champions.

TABELLINO

JUVENTUS - LECCE 1-1

45+2' Lameck Banda

49' Weston McKennie

66' rig. sbagliato Jonathan David