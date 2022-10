Serie A, Juve nel derby per scacciare la crisi. Le percentuali

Fonte: ANSA



(ANSA) - ROMA, 14 OTT - La sconfitta in Champions ha aggravato la crisi della Juve che si affida al derby per ritrovarsi. Il Torino non vince la stracittadina dal 2015 e non brilla in campionato e per questo, secondo Snai, la quota sul segno '2' è la più bassa ma il 2,45 testimonia una fiducia 'condizionata' nella vittoria bianconera: seguono poi l'1 a 3,05 e il pareggio a 3,15. Il Napoli col Bologna proverà ad allungare la serie positiva e le quote sono a sostegno di questo esito, visto che la vittoria azzurra è data a 1,24, il valore più basso di tutto il weekend di Serie A. Pareggio a 6,25 e successo rossoblù addirittura a 12. Poco più su, rispetto al successo del Napoli, c'è quello dell'Inter (1,27) sulla Salernitana, seguito a ruota dal Milan a 1,55 al Bentegodi contro un Verona guidato ora Salvatore Bocchetti. I primi tre punti del nuovo tecnico dell'Hellas si giocano a 6,00. Nelle zone altissime della classifica, parte avanti (1,65) anche l'Atalanta sul Sassuolo («2» a 5,00). Nonostante l'impegno in Europa, la Lazio è favorita nella sfida all'Olimpico con l'Udinese: la vittoria biancoceleste è quotata da Snai 2,15, quella friulana a 3,25 e il pareggio a 3,60. Lunedì in campo le altre due reduci dalle coppe: la Roma a Genova contro la Samp (duello tra eroi del Triplete interista, Mourinho a 1,70 e Stankovic a 5,00), la Fiorentina a Lecce («2» a 2,05). (ANSA).