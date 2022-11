Serie A, l'Inter supera l'Atalanta al Gewiss Stadium

MilanNews.it

Vittoria per l'Inter, che nell'anticipo delle 12.30 ha superato per 2-3 l'Atalanta. I nerazzurri hanno subito la rete di Lookman nel primo tempo, pareggiando con Dzeko che è stato l'autore anche del radoppio. La terza rete per la formazione di Simone Inzaghi è arrivata grazie a Palomino, che ha siglato un autogol segnando anche la seconda rete per la Dea che non è servita ad evitare la sconfitta.