Serie A, la classifica aggiornata: Cremonese al pari di Milan e Roma

vedi letture

Como e Cremonese pareggiano 1-1 nella gara che ha aperto la quinta giornata del campionato di Serie A Enilive. Un risultato significativo e che certifica la squadra grigiorossa come la vera sorpresa di questo inizio campionato. I neopromossi allenati da mister Davide Nicola sono una delle quattro squadre ancora imbattute in questo torneo con la differenza che Juve e Atalanta oggi giocano contro e il Napoli sarà in campo domani contro il Milan. Per i comaschi invece 8 punti, uno in meno.

Serie A, la classifica aggiornata:

Napoli 12

Juventus 10

Milan 9

Roma 9

Cremonese 9*

Atalanta 8

Como 8*

Cagliari 7

Udinese 7

Inter 6

Bologna 6

Torino 4

Lazio 3

Sassuolo 3

Verona 3

Genoa 2

Fiorentina 2

Parma 2

Pisa 1

Torino 1

*una partita in più