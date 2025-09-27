Serie A, la classifica aggiornata: Cremonese al pari di Milan e Roma

di Antonello Gioia

Como e Cremonese pareggiano 1-1 nella gara che ha aperto la quinta giornata del campionato di Serie A Enilive. Un risultato significativo e che certifica la squadra grigiorossa come la vera sorpresa di questo inizio campionato. I neopromossi allenati da mister Davide Nicola sono una delle quattro squadre ancora imbattute in questo torneo con la differenza che Juve e Atalanta oggi giocano contro e il Napoli sarà in campo domani contro il Milan. Per i comaschi invece 8 punti, uno in meno.

Serie A, la classifica aggiornata:

Napoli 12
Juventus 10
Milan 9
Roma 9
Cremonese 9*
Atalanta 8
Como 8*
Cagliari 7
Udinese 7
Inter 6
Bologna 6
Torino 4
Lazio 3
Sassuolo 3
Verona 3
Genoa 2
Fiorentina 2
Parma 2
Pisa 1
Torino 1

*una partita in più