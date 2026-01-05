Serie A, la classifica aggiornata dopo la 18^ giornata: Milan a -1 dalla vetta

di Lorenzo De Angelis

Con la vittoria dell'Inter sul Bologna si è chiusa la 18^ giornata di Serie A. Di seguito la classifica aggiornata del campioanto italiano, con la formazione di Christian Chivu che si è ripresa la vetta della classifica ai danni del Milan di Massimiliano Allegri.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 39*
Milan 38*
Napoli 37*
Juventus 33
Roma 33
Como 30*
Bologna 26*
Atalanta 25
Lazio 24
Sassuolo 23
Torino 23
Udinese 22
Cremonese 21
Caglòiari 18
Parma 18*
Lecce 17*
Genoa 15
Fiorentina 12
Pisa 12
Verona 12*

* una partita in meno
 