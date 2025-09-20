Serie A, la classifica aggiornata: Genoa a secco di vittorie, il Bologna sale a 6

In archivio due gare della quarta giornata di Serie A Enilive: con due rigori Cagliari e Bologna hanno completato le loro rimonte rispettivamente contro Lecce e Genoa. Ieri i sardi in trasferta, oggi i felsinei in casa. Per la squadra di Italiano oggi nella gara delle 15 è arrivata la seconda vittoria in questo campionato che dà un po' di respiro alla classifica; ancora a secco di vittorie, invece, il Grifone che ha patito la seconda sconfitta e ottenuto solamente due pareggi.

La classifica aggiornata del campionato di Serie A

Napoli 9 punti

Juventus 9

Cremonese 7

Udinese 7

Cagliari 7*

Milan 6

Roma 6

Bologna 6*

Atalanta 5

Como 4

Torino 4

Inter 3

Lazio 3

Sassuolo 3

Genoa 2*

Fiorentina 2

Pisa 1

Parma 1

Lecce 1*

*una partita giocata in più