Serie A, la classifica aggiornata: Genoa a secco di vittorie, il Bologna sale a 6

Oggi alle 17:24News
di Francesco Finulli

In archivio due gare della quarta giornata di Serie A Enilive: con due rigori Cagliari e Bologna hanno completato le loro rimonte rispettivamente contro Lecce Genoa. Ieri i sardi in trasferta, oggi i felsinei in casa. Per la squadra di Italiano oggi nella gara delle 15 è arrivata la seconda vittoria in questo campionato che dà un po' di respiro alla classifica; ancora a secco di vittorie, invece, il Grifone che ha patito la seconda sconfitta e ottenuto solamente due pareggi.

La classifica aggiornata del campionato di Serie A
Napoli 9 punti
Juventus 9
Cremonese 7
Udinese 7
Cagliari 7*
Milan 6
Roma 6
Bologna 6*
Atalanta 5
Como 4
Torino 4
Inter 3
Lazio 3
Sassuolo 3
Genoa 2*
Fiorentina 2
Pisa 1
Parma 1
Lecce 1*
*una partita giocata in più