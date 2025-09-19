Serie A, la classifica aggiornata: il Cagliari supera momentaneamente il Milan
Il Cagliari va subito sotto a Lecce (per il gol di Tiago Gabriel al 5'), ma poi alza la cresta, quella del "Gallo" Andrea Belotti, che prima con un sinistro su assist di Palestra e poi su calcio di rigore rimonta la squadra di Eusebio Di Francesco. Domani sera in campo il Milan, domenica il derby di Roma.
Vediamo di seguito la classifica aggiornata di Serie A.
1. Napoli 9 punti
2. Juventus 9
3. Cremonese 7
4. Udinese 7
5. Cagliari 7*
6. Milan 6
7. Roma 6
8. Atalanta 5
9. Como 4
10. Torino 4
11. Inter
12. Lazio 3
13. Bologna 3
14. Sassuolo 3
15. Genoa 2
16. Fiorentina 2
17. Pisa 1
19. Parma 1
20. Lecce 1*
*una partita giocata in più
