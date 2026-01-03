Serie A, la classifica aggiornata: il Como si porta a -2 dalla Juve a parità di partite

Serie A, la classifica aggiornata: il Como si porta a -2 dalla Juve a parità di partiteMilanNews.it
Oggi alle 14:36News
di Antonello Gioia

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO COMO-UDINESE (1-0):

Milan 38
Inter 36*
Napoli 34*
Roma 33
Juventus 32
Como 30
Bologna 26*
Lazio 24
Sassuolo 22
Atalanta 22
Udinese 22
Cremonese 21
Torino 20
Cagliari 18**
Parma 17*
Lecce 16*
Genoa 14
Verona 12*
Pisa 11
Fiorentina 9

*una partita in meno
** una partita in più