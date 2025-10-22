Serie A, la classifica aggiornata: il Milan in testa dopo sette giornate
Il Milan chiude la settima giornata di campionato in testa alla classifica di Serie A Enilive, tutto solo: non succedeva dall'ottobre 2023. Come ha ribadito Allegri a più riprese inutile guardare la classifica adesso ma piuttosto bisogna concentrarsi partita dopo partita, con l'entusiasmo ma senza esaltazione. Dietro il Diavolo un terzetto non da poco a 15 punti, distanti di una sola lunghezza, composto da Napoli, Inter e Roma con partenopei e nerazzurri che si scontreranno il prossimo sabato. Terzetto anche in fondo: oltre al Pisa, all'ultimo posto con tre punti ci sono anche Fiorentina e Genoa.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 16
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 10
Sassuolo 10
Cremonese 10
Udinese 9
Cagliari 8
Torino 8
Lazio 7
Parma 6
Lecce 6
Hellas 4
Fiorentina 3
Genoa 3
Pisa 3
