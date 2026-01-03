Serie A, la classifica aggiornata: Juve e Roma perdono terreno sul Milan capolista

Serie A, la classifica aggiornata: Juve e Roma perdono terreno sul Milan capolista
Ieri alle 23:00News
di Niccolò Crespi

Si riporta così la classifica di Serie A aggiornata: per il Milan preziosi i risultati di Juventus e Roma.

Milan 38 pt

Inter 36 

Napoli 34

Juventus 33

Roma 33

Como 30

Bologna 26

Atalanta 25

Lazio 24

Sassuolo 23

Udinese 22

Cremonese 21

Torino 20

Parma 18

Cagliari 18

Lecce 17

Genoa 15

Verona 12

Pisa 12

Fiorentina 9

Si riporta di seguito il programma della 18esima giornata di Serie A:

02/01/2026 Venerdì 20.45 Cagliari 0-1 Milan
03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese 1-0
03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa 1-1
03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma 1-1
03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce 1-1
03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma 1-0
04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli DAZN
04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese DAZN
04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino DAZN/SKY
04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna DAZN