Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta non aggancia l'Inter e resta terza

vedi letture

L'Atalanta non va oltre lo 0-0 nel match interno contro il Venezia penultimo. Un solo punto per gli uomini di Gasperini, che avevano la grande chance di agganciare temporaneamente l'Inter in vetta alla classifica ma la fallisce clamorosamente. Un ottimo punto invece per Di Francesco e i suoi, utile a muovere la classifica nella corsa alla salvezza. Di seguito la classifica aggiornata.

Questo il programma della 27ª giornata:

Fiorentina - Lecce 1-0

9' Gosens

Atalanta - Venezia 0-0

01/03/2025 Sabato 18.00 Napoli - Inter DAZN

01/03/2025 Sabato 20.45 Udinese - Parma DAZN/SKY

02/03/2025 Domenica 12.30 Monza - Torino DAZN

02/03/2025 Domenica 15.00 Bologna - Cagliari DAZN

02/03/2025 Domenica 15.00 Genoa - Empoli DAZN

02/03/2025 Domenica 18.00 Roma - Como DAZN/SKY

02/03/2025 Domenica 20.45 Milan - Lazio DAZN

03/03/2025 Lunedì 20.45 Juventus - Hellas Verona DAZN/SKY

La classifica aggiornata di Serie A:

1. Inter 57

2. Napoli 56

3. Atalanta 55*

4. Juventus 49

5. Lazio 47

6. Fiorentina 45*

7. Bologna 44

8. Milan 41

9. Roma 40

10. Udinese 36

11. Torino 31

12. Genoa 30

13. Como 28

14. Verona 26

15. Cagliari 25

16. Lecce 25 *

17. Parma 23

18. Empoli 21

19. Venezia 18*

20. Monza 14

*una gara in più