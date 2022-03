Serie A, la classifica aggiornata: la Roma aggancia l'Atalanta

MilanNews.it

Successo importante in chiave europea per la Roma. I giallorossi battono l'Atalanta e la agganciano in classifica a quota 47, al quinto posto e a -3 dal quarto occupato dalla Juventus. Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 58 (27 gare disputate)

Napoli 57 (27)

Milan 57 (27 gare)

Juventus 50 (27)

Atalanta 47 (27)

Roma 47 (28)

Lazio 43 (27)

Fiorentina 42 (26)

Verona 40 (27)

Sassuolo 36 (27)

Torino 33 (26)

Bologna 32 (26)

Empoli 31 (27)

Udinese 29 (26)

Sampdoria 26 (27)

Spezia 26 (27)

Cagliari 25 (27)

Venezia 22 (26)

Genoa 17 (27)

Salernitana 15 (26)